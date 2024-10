Ministério atrasa pagamento de construtora de ex-namorada de Lira

Questionado pelo UOL, o ministério, por sua vez, disse que "o recurso foi solicitado pela Codevasf e está em análise para liberação de pagamento", sem explicar o motivo da demora.

Procurado, Marcus Pereira Lúcio disse que sua empresa está sendo prejudicada pelo atraso no pagamento.

"Já desmobilizei mais de dois terços dos equipamentos. Não estamos conseguindo pagar algumas contas. Não posso dizer quem é o responsável por esse atraso, se foi ele (Arthur Lira), ou quem foi. Mas estou passando dias difíceis", afirmou ao UOL.

O prefeito de Girau do Ponciano é David de Barros, do MDB. Apesar de ser filiado ao MDB, partido dos rivais de Lira no estado, é um aliado próximo do presidente da Câmara. No último domingo, ajudou a eleger Bebeto Barros (PP), seu primo, para prefeito no ano que vem.

Consórcio

A Pereira Lúcio ganhou o contrato em um consórcio, em que 2% da participação é da empresa AR Engenharia. O dono da AR, Diogo Andrade Romão, foi candidato a prefeito pelo PT em Maraial (PE).