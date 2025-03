Motta e Alcolumbre recuam de texto que esvaziaria consultorias do Congresso

Na Câmara, a Conof (Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira) existe desde 1979 com o papel de dar pareceres independentes. As duas consultorias são integradas por funcionários concursados, sem indicação política.

No final de fevereiro, a Conof fez críticas, por exemplo, a um projeto de lei aprovado no Senado que revalida emendas canceladas do orçamento secreto —como mostrou o UOL, a proposta beneficia principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O projeto de resolução será relatado pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

As ONGs Transparência Brasil, Transparência Internacional e Contas Abertas divulgaram uma nota hoje afirmando que a criação do órgão poderia "criar empecilhos à divulgação de informações a respeito do orçamento".

Na avaliação das organizações, o arranjo poderia retomar as condições que levaram ao escândalo dos Anões do Orçamento —o caso envolveu parlamentares da Comissão de Orçamento que destinaram recursos para entidades de assistência social fantasmas para receber de volta as verbas.