Projeto sobre emendas esvazia consultorias independentes do Congresso

No final de fevereiro, a Conorf fez críticas, por exemplo, a um projeto de lei aprovado no Senado que revalida emendas canceladas do orçamento secreto — como mostrou o UOL, a proposta beneficia principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O projeto de resolução pautado para votação amanhã apresenta mecanismos para aumentar a transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, atendendo às demandas do STF em decisões recentes.

A proposta estabelece que essas indicações serão controladas pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), que é composta por senadores e deputados.

Um trecho do texto, porém, prevê a criação de uma Secretaria Especial de Orçamento Público para assessorar a CMO, com uma equipe mista de técnicos da Câmara e do Senado. Hoje, esse papel seria das consultorias de orçamento.

Técnicos ouvidos pelo UOL dizem que o texto abre brecha para que essa equipe seja composta por profissionais escolhidos pelos parlamentares, o que não ocorre com as consultorias de orçamento independentes da Câmara e do Senado.

Um dos papéis das consultorias de orçamento é justamente avaliar a adequação daquilo que é votado na CMO a princípios constitucionais de transparência e impessoalidade.