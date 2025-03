Codevasf, estatal federal, deve duplicar área irrigada no clima semiárido

Os gastos com a agricultura irrigada no ano passado ficaram em R$ 128,5 milhões, uma fatia pequena de um orçamento de R$ 2 bilhões. A maior parte desse dinheiro é de emendas para doações de máquinas e asfalto, que têm retorno eleitoral mais imediato.

As cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), às margens do rio São Francisco, são as mais impactadas pelos projetos da estatal.

Produtores usam a terra adquirida da Codevasf para cultivar frutas para exportação, com bombeamento de água do rio.

O Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, — cujo nome remete ao político cuja influência moldou a região —, em Petrolina e Casa Nova (BA), é o mais bem-sucedido, com R$ 4,5 bilhões em valor bruto de produção no ano passado.

Além dos que são financeiramente sustentáveis, há projetos em que a Codevasf mantém a irrigação por interesse social, como é o caso do Sistema Itaparica, no qual a ausência de emendas parlamentares deixou produtores sem água no ano passado.

A jornalista viajou a convite da Codevasf.