Venda do Master a banco estatal passou por PP e União Brasil em Brasília

No ano que vem, Ibaneis deve tentar uma vaga no Senado e apoiar sua vice-governadora, Celina Leão (PP), como candidata a governadora do Distrito Federal.



Ainda em 2023, a operação política do Banco Master em Brasília contou com um pontapé inicial de Flávia Peres, ex-mulher de José Roberto Arruda (PL) e ex-ministra do governo Jair Bolsonaro, que hoje é casada com Augusto Lima, sócio do Banco Master.

Foi através de Flávia que seu antigo colega no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Casa Civil e hoje senador, Ciro Nogueira, se aproximou do Banco Master e de Daniel Vorcaro, sócio majoritário da instituição financeira. Ciro abriu portas em Brasília para o banqueiro.

Em agosto do ano passado, o presidente do PP defendeu os interesses do Master propondo um aumento na cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por conta, tentando inserir a proposta em uma PEC sobre outro assunto. A cobertura serve para socorrer investidores caso um banco quebre.

A proposta foi descartada no Senado, mas o Banco Master poderia aumentar ainda mais a captação através de CDBs, seu principal produto, se houvesse uma proteção maior do FGC.

Festa e camarote no Carnaval

Em fevereiro deste ano, um dia após a eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara dos Deputados, Vorcaro estava em uma festa para celebrar a eleição na casa de um empresário em Brasília, com um grupo seleto de políticos.