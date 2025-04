ONGs pedem no STF que emendas parlamentares voltem a ser bloqueadas

As ONGs que participam do processo do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre transparência de emendas parlamentares afirmam que o Congresso está descumprindo o plano de trabalho que apresentou ao Judiciário e pedem um novo bloqueio das verbas.

A Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional participam da ação judicial sobre orçamento secreto como "amicus curiae", ou seja, como terceiros que fornecem informações técnicas sobre o assunto.

Em uma manifestação protocolada hoje, as ONGs argumentaram que a resolução aprovada pelo Congresso em março, que permite ocultar os nomes dos "padrinhos", descumpre as decisões do STF e do ministro Flávio Dino, que determinaram transparência.