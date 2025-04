Fornecedores de móveis escolares para o governo são réus por desvios

Segundo denúncia do MPF (Ministério Público Federal), os contratos com a prefeitura da capital paraibana, firmados entre 2008 e 2010, foram licitados com base em uma pesquisa de preços fraudulenta do órgão público e tiveram superfaturamento de R$ 820 mil.

Outras irregularidades

Uma auditoria da Controladoria-Geral do Estado da Paraíba também encontrou irregularidades em outro contrato da Delta. O órgão apontou superfaturamento e não entrega pela empresa de assentos desportivos para estádios e ginásios, comprados pelo governo da Paraíba.

Segundo a CGE da Paraíba, "houve prejuízo ao erário relativo à opção pelo produto mais caro no valor de R$ 300,8 mil e no valor R$ 424,2 mil relativo à aquisição dos materiais faltantes, totalizando o valor de R$ 725 mil".

Com base nessa auditoria, o TCE-PB (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), em 2021, aplicou multa aos responsáveis e remeteu o caso ao Ministério Público para que fosse apurado eventual ato de improbidade.

Já a Desk também sofreu um revés em 2013, quando tentou concorrer para oferecer assentos à Arena Pantanal, em Mato Grosso, que estava em construção para a Copa do Mundo, mas foi impedida por um atestado do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que a declarava, à época, inidônea para contratar com o poder público.