Novo ministro de Lula enviou R$ 30 milhões em emendas à prefeitura do pai

Na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas foi o 13º parlamentar a indicar mais recursos de emenda de relator — instrumento proibido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no final de 2022 devido à falta de transparência — e o que mais direcionou para o Maranhão.

Arame recebeu R$ 5,7 milhões em emendas de relator, além de R$ 20 milhões entre 2023 e 2024 com emendas de comissão indicadas por Pedro Lucas, e R$ 4,5 milhões em emendas individuais impositivas do deputado. Ao todo, foram R$ 30,2 milhões.

As emendas de comissão funcionaram, nos últimos dois anos, de forma semelhante a como eram antes as emendas de relator, sem transparência. Por isso, o STF barrou sua execução no ano passado e determinou medidas para dar publicidade às indicações.

Pedro Lucas tem 45 anos e é deputado desde 2019. Antes disso, foi vereador em São Luís (MA) e presidiu a Agem (Agência Executiva Metropolitana) por indicação do então governador Flávio Dino.

Sua indicação ao ministério é apoiada pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e já era dada como certa para quando houvesse uma denúncia contra Juscelino Filho.

Pedro Lucas foi o segundo deputado mais votado do Maranhão em 2022, com 159,7 mil votos, 43% a mais do que havia recebido em 2018.