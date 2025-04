Pai de futuro ministro é multado em R$ 575 mil por desmatar a Amazônia

Indicação do União Brasil

Pedro Lucas tem 45 anos e é deputado desde 2019. Antes disso, foi vereador em São Luís (MA) e presidiu a Agem (Agência Executiva Metropolitana) por indicação do então governador Flávio Dino, hoje ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Pedro Lucas e seu pai, Pedro Fernandes, são aliados próximos de Carlos Brandão (PSB), atual governador, que sucedeu Dino.

A indicação do deputado ao ministério é apoiada pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e já era dada como certa para quando houvesse uma denúncia contra Juscelino Filho.

Pedro Lucas foi o segundo deputado mais votado do Maranhão em 2022, com 159,7 mil votos, 43% a mais do que havia recebido em 2018.