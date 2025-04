Lobista cobrou 20% para liberar emendas de empresários investigados, diz PF

Segundo sua defesa, Sobral apresentou Canozzi a Alex Parente, "mas depois não participou de qualquer conversa ou reunião". "Apenas encaminhou um áudio posterior para o Alex em que Canozzi pedia para retomar o contato. Não esteve em conversas sobre convênios, não foi ao ministério nem trocou mensagens sobre isso", afirmou a defesa de Sobral, em nota.

O UOL procurou o Ministério da Agricultura para questionar se houve algum contato ou reunião com Sérgio Canozzi, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Segundo a PF, os empresários também tentaram, no mesmo período, obter emendas do MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional). A pasta não respondeu ao contato da reportagem.

A PF encontrou nos diálogos entre Sobral e Alex Parente documentos com as propostas de emendas para os dois ministérios. As propostas para a Agricultura não foram aprovadas, mas algumas solicitações de recursos do MIDR foram aceitas para análise.

Foi encontrada em conversa entre Sobral e Parente uma planilha com "diversas propostas para recuperação de estradas vicinais/Pavimentação, no montante de R$ 49.950.000,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais), para os municípios de Oliveira dos Brejinhos/BA, Juazeiro/BA, Ibicaraí/BA e Campo Formoso/BA" no MIDR, apontou a Polícia Federal.

A defesa dos irmãos Parente não se manifestou. Em nota na terceira fase da Overclean, realizada neste mês, o advogado do empresário, Sebástian Mello, afirmou que "todos os fatos serão oportunamente esclarecidos perante as autoridades competentes, assim que tiverem pleno acesso à decisão e demais elementos dos autos".