Associações alvo da PF faziam descontos em 5,4 milhões de contas do INSS

"Os descontos realizados por entidades associativas apresentaram crescimento atípico nos últimos anos, saindo de R$ 536,3 milhões em 2021 para R$ 1,3 bilhão em 2023, com a possibilidade de alcançar R$ 2,6 bilhões até o final de 2024", afirmou a auditoria da CGU.

O presidente Lula (PT) avisou auxiliares que deve demitir o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, segundo a Folha. Ele já está afastado por determinação da Justiça Federal.

Segundo a PF, a direção do INSS, incluindo o presidente do órgão, agiu para liberar o desconto em folha de aposentados mesmo após uma série de denúncias na imprensa e de órgãos de controle. O caso foi objeto de uma série de reportagens do portal Metrópoles.

O INSS também ignorou alertas da TCU e da CGU sobre as irregularidades, segundo fontes a par da investigação. Apesar de instaurar uma auditoria interna, não agiu para bloquear os descontos na conta dos beneficiários.