TCU contraria técnicos e isenta aliado de Rui Costa no caso de respiradores

"Em verdade, o consórcio e os estados foram vítimas, e o próprio Gabas cuidou de denunciar os fatos à polícia", acrescentou.

Valderir ressaltou também o contexto de urgência e disse que apenas cumpriu ordens de superiores. Ele afirma que, depois do calote da Hempcare, adotou medidas para recuperar o dinheiro para os cofres públicos. Procurado pelo UOL, não respondeu até a publicação desta reportagem.

Área técnica recomendou multa

De acordo com o relatório técnico do TCU obtido pelo UOL, Gabas elaborou a minuta do contrato e autorizou o empenho (reserva do orçamento) para pagar a empresa e Valderir fez o termo de referência do contrato.

O parecer da auditoria de contratações do tribunal recomendou a aplicação de multa e que ambos fossem inabilitados para ocupar cargos públicos por um período de cinco a oito anos.

Segundo a AudContratações, apesar das circunstâncias excepcionais da pandemia, a falta de cautela na assinatura do contrato com a Hempcare não é justificada, já que havia indícios concretos da falta de capacidade da empresa.