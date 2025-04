Investigados pela PF vendiam dedetização 660% acima do preço a prefeituras

Os irmãos Fabio e Alex Parente, donos da Larclean, são investigados pela PF na Operação Overclean por suspeita de integrar um grupo criminoso especializado em fraude à licitação, corrupção e desvio de dinheiro público. Procurado, os irmãos não responderam ao UOL.

A Prefeitura de Camaçari (BA) fez um pregão eletrônico no início de 2024 para escolher uma empresa para fazer o controle de pragas. A Larclean disse que faria o serviço por R$ 7,9 milhões, pelos valores unitários citados acima.

Quatro concorrentes ofereceram valores menores, que variavam de R$ 2,4 milhões a R$ 4,3 milhões no total, mas foram desclassificadas pelo pregoeiro por, supostamente, não atenderem aos requisitos técnicos para prestar o serviço.

A empresa conseguiu, assim, uma ata de registro de preços —com base nesse instrumento, outros órgãos públicos podem fazer contratos sem passar por uma nova licitação, desde que seja vantajoso para eles, segundo a lei.

A cidade de Camaçari era administrada na época por Elinaldo Araújo, do União Brasil. Um integrante da executiva do partido, Marcos Moura, conhecido como "rei do lixo", é suspeito de integrar a mesma organização criminosa que os irmãos Parente.

Prefeitura diz investigar

A Prefeitura de Camaçari, assumida em 2025 por Luiz Caetano (PT), oposição à antiga gestão, disse que, no início deste ano, "realizou análise técnica do contrato firmado com a empresa Larclean, oriundo da gestão anterior, e optou por não executá-lo".