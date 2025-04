Empresa de alvo da PF ganha contrato na prefeitura do pai de Hugo Motta

André Cesarino, marido de Dayane, é dono da construtora Engelplan —responsável pelas obras. A PF tem indícios de que ele pagou propina para uma então servidora da prefeitura, Eulanda Ferreira da Silva. A empresa também é investigada por superfaturamento e fraude à licitação.

A servidora, que trabalhava no departamento de convênios, recebia transferências via Pix de Dayane e André em troca de sua "assessoria" com os contratos na prefeitura, segundo aponta a investigação do MPF. Em conversas, eles se referiam aos pagamentos como "beijos", "cheiros" e "abraços".

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos), prefeito de Patos (PB) Imagem: Reprodução/redes sociais

Eulanda atuava como ponte entre os empresários e Hugo Motta nas tratativas sobre convênios federais, segundo a PF. O deputado não é investigado. Procurado, ele afirmou, através de sua assessoria, que não iria comentar.

Exonerada pela prefeitura após a operação da PF, Eulanda foi procurada, mas não respondeu à reportagem. A investigação está em andamento na PF e no MPF (Ministério Público Federal), na fase de análise do material apreendido em 3 de abril.

A Engelplan funciona no mesmo endereço da sede do Eco Forte, aterro recém-aberto e contratado. O prédio, em que fica também uma loja de tecidos, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no início do mês.