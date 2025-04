Lupi pediu à AGU para nomear suspeito de receber propina no INSS

Thaisa e Virgílio, por meio de sua defesa, declararam que não tiveram acesso aos autos. "Não há o que ser declarado neste momento. A defesa não reconhece essas informações, eis que sequer teve acesso aos autos."

Em nota, a Contag afirmou que "reitera seu respeito às instituições democráticas e o compromisso com a legalidade em todas as suas ações" e que está à disposição para colaborar com as investigações.

A entidade acrescentou ainda que, "ao longo de seus 61 anos de existência, sempre atuou com ética, responsabilidade e em conformidade com as normas legais, visando garantir, manter e ampliar os direitos de seus mais de 15 milhões de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares".

O trâmite para nomear integrantes da AGU para procuradorias-gerais de autarquias, como o INSS, mudou a partir de um decreto de fevereiro de 2024, depois do processo de nomeação de Virgílio. Desde então, a indicação para esse tipo de cargo parte do advogado-geral da União, e não mais do gestor responsável pelo órgão.