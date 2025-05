Novo ministro assinou emenda que prorrogou prazo de descontos do INSS

A emenda foi assinada por Wolney Queiroz, então líder do PDT, Danilo Cabral (PE), então líder do PSB, Enio Verri (PR), então líder do PT, e pelos deputados Jorge Solla (PT-BA) e Vilson da Fetaemg (PSB-MG).

Procurado, Solla disse que não se lembra de ter assinado a emenda e que deve ter acompanhado o líder do PT na votação. Verri, que era líder, também diz não se lembrar. Os ex-deputados do PSB não responderam ao contato do UOL.

Um ano depois, em 2022, como mostrou a Folha, o Congresso acabou eliminando completamente o prazo, inserindo essa revogação em uma medida provisória que versava sobre outro assunto —microcrédito digital para empreendedores.

No jargão legislativo, tratou-se de um "jabuti": quando parlamentares aproveitam uma votação para incluir, sem alarde, um trecho com tema estranho àquele projeto.

A modificação que acabou de vez com o prazo na medida provisória de 2022 foi sugerida por Ricardo Silva (PSD-SP), segundo o então deputado federal Luis Miranda (União-DF), que relatou o texto.

Miranda disse que, à época, não sabia que as autorizações estavam sendo feitas de forma fraudulenta e, por isso, acatou a emenda. Ricardo Silva, hoje prefeito de Ribeirão Preto (SP), não respondeu ao contato do UOL.