Fraudes no INSS: ex-deputado do PSB orientou vítimas a não informar bancos

Vilson nega ter cometido irregularidades. "Nós vamos provar, nós temos documentos. Nosso desconto era de apenas 2%, tinha entidade que era 4%, 5%. Essa avalanche de entidades que fizeram maracutaia foi do governo Bolsonaro para cá", afirmou.

Como mostrou o UOL, em 2021, quando era deputado, Vilson foi um dos autores de uma emenda em uma medida provisória que adiou o prazo para que as associações tivessem a obrigação de renovar as autorizações de descontos.

O atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz, também foi autor da emenda, que sugeria que as associações só precisassem renovar autorizações a cada três anos, a partir do final de 2023.

O Congresso aprovou uma extensão menor, de três anos a partir do final de 2022. No ano seguinte, porém, uma alteração inserida em outra medida provisória acabou totalmente com a necessidade de renovar as autorizações.

Os acordos do INSS com as entidades foram cancelados agora, após a operação da PF e da CGU (Controladoria-Geral da União). O governo disse que irá devolver os valores diretamente nas contas dos aposentados.

Ao todo, a PF tem atualmente em andamento 13 inquéritos em cinco estados para investigar as fraudes no INSS: Ceará, Minas Gerais, Sergipe, Distrito Federal e São Paulo. No caso da Contag, a investigação corre na Justiça Federal no DF.