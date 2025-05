PRF diz faltar orçamento para fiscalizar BR-319, foco de desmatamento

O contingente "mostra-se flagrantemente insuficiente para atender às crescentes demandas regionais, considerando a vasta extensão territorial, as condições logísticas deficitárias, infraestrutura precária em alguns postos e a necessidade de cobertura de longos trechos rodoviários, prejudicando, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados", diz o ofício do órgão.

"A situação se agrava especialmente no caso da Unidade Operacional de Humaitá (no km 0 da BR-319), cuja localização, significativamente distante da capital do Amazonas, dificulta a fixação do efetivo no local, resultando em alta rotatividade e na descontinuidade das ações de fiscalização e patrulhamento."

A falta de pessoal gera problemas porque, muitas vezes, é a PRF que apreende a madeira ilegal transportada por ali, além de identificar outras ilegalidades.

"Desse modo, fatores como restrições orçamentárias e efetivo incompatível com as demandas comprometem a capacidade da instituição, afetando diretamente a eficácia da fiscalização na região e, consequentemente, a segurança viária e ambiental", argumentou a instituição em sua resposta.

O Dnit está trabalhando junto ao Ibama para obter uma licença de instalação para pavimentar a rodovia, mas ainda não entregou o plano básico ambiental, documento necessário para conseguir a autorização.

Procurada pelo UOL, a PRF acrescentou que em 2024 houve um fortalecimento regional, "com a criação da Delegacia de Humaita, estrutura antes inexistente, funcionando apenas como unidade de apoio", e que foi aprovado um curso de formação policial para cerca de 600 novos policiais para reforço na região amazônica.