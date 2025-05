Zanin arquiva processo sobre Nunes Marques e lobista do STJ

Em perícia do celular de Andreson, constatou-se que ele não tinha o contato de Nunes Marques salvo, ao contrário do que ele fez parecer a Zampieri, a quem Andreson chegou até a enviar uma captura de tela de uma suposta conversa com o ministro do STF.

A operadora de telefonia também informou que não havia contato entre os dois telefones celulares.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento do caso, o que foi acatado por Zanin em uma decisão de março deste ano. A informação foi revelada pela Veja e confirmada pelo UOL.

Andreson está preso desde 26 de novembro. Ele é investigado por venda de decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em nota enviada ao UOL em novembro, o ministro disse não conhecer o lobista e afirmou que já tinha pedido providências a Cristiano Zanin para apurar o uso de seu nome, no que classificou como estelionato.

"O ministro Nunes Marques jamais conheceu, viu ou ouviu falar de nenhum dos envolvidos. Jamais falou ou trocou mensagem com nenhum deles. Nunca houve encontro nem no Brasil e nem fora do país. O ministro acredita ter ocorrido uma tentativa falsa de demonstração de prestígio para induzir outrem a crer na proximidade, um caso clássico de estelionato", afirmou em nota ao UOL.