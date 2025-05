Superintendente de estatal é demitido após colaborar com investigação

A indicação de Cussa Filho para a superintendência em 2021 também partiu inicialmente de Elmar Nascimento, assim como a de Moreira para a presidência.

Convênios para pavimentação

No final de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, Elmar pediu que fossem enviados R$ 40 milhões a Campo Formoso via emendas de relator ("orçamento secreto"), pleito atendido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

O município usou o dinheiro para duas licitações em convênio com a Codevasf, gerando dois contratos, de R$ 45 milhões e R$ 12 milhões, no final de 2023 e início de 2024.

As duas licitações foram vencidas pela Allpha Pavimentações. A PF encontrou diálogos e documentos que mostram indícios de um conluio entre o pregoeiro, Márcio Freitas dos Santos, o secretário municipal Francisco Nascimento, primo de Elmar, e os empresários, para que a Allpha vencesse os certames.

Trocas de mensagens demonstram que os empresários receberam informações antecipadas sobre as licitações, influenciando os termos das concorrências, fizeram pagamentos para Francisco Nascimento e uniram esforços com ele e com o pregoeiro para desclassificar concorrentes.