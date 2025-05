Presidente da Codevasf tentou obstruir apuração, diz demitido da estatal

A Operação Overclean, da Polícia Federal, apura uma suspeita de fraude à licitação em convênios da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em Campo Formoso, onde o prefeito é Elmo Nascimento (União), irmão do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA).

Elmar Nascimento tem influência na Codevasf e foi responsável pela indicação de Moreira a presidente, em 2019, assim como a de Cussa Filho a superintendente.

A Allpha Pavimentações foi escolhida pela prefeitura para realizar as obras. Representantes da Allpha —que foram presos preventivamente na primeira fase da Overclean— estiveram em reunião na Codevasf antes das licitações, em 2023.

A partir de notícias publicadas sobre a reunião, Cussa Filho cobrou explicações de Elmo Nascimento sobre por que o prefeito levou Alex Parente, Lucas Lobão e Evandro Balbino ao encontro. Eles foram apresentados na ocasião como representantes de outra empresa.

A Codevasf de Juazeiro questionou a Prefeitura de Campo Formoso sobre qual foi a participação desses empresários, que viriam a ganhar as licitações em processos suspeitos de fraude e pagamento de propina, na elaboração do projeto dos convênios.

"As reclamações vieram a partir do ofício enviado em 17 de abril", diz Cussa Filho ao UOL. "Inicialmente eu tive até uma conversa com o presidente em que ele me disse que eu tinha razão, fez críticas ao prefeito."