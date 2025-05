Em meio a investigação da PF, governo vai trocar presidente da Codevasf

Pessoas próximas a Moreira dizem que a troca ocorre por vontade própria, já que ele está no cargo desde 2021, indicado no governo Bolsonaro, e recebeu propostas do setor privado. Antes da Codevasf, o executivo trabalhou na Odebrecht.

A indicação deve partir do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que busca ouvir também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o líder do União no Senado, Efraim Filho (União-PB).

Alcolumbre controla o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ao qual é subordinada a Codevasf. O ministro Waldez Góes (PDT), ex-governador do Amapá, foi indicado ao cargo pelo presidente do Senado.

Com orçamento de R$ 1 bilhão em 2025, a Codevasf, empresa estatal, é uma das mais cobiçadas por congressistas para envio de emendas parlamentares, especialmente para obras de pavimentação e entrega de maquinário agrícola.

Investigação de convênios

A troca acontece no momento em que convênios da Codevasf com a Prefeitura de Campo Formoso (BA) estão na mira da Operação Overclean, da Polícia Federal, por suspeita de fraude a licitação, corrupção e desvio de dinheiro.