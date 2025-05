Irmão de senador do Piauí ganhou contrato de R$ 205 milhões do novo PAC

Outras três construtoras também tentaram recorrer de suas inabilitações, mas tiveram recursos negados. Como os envelopes de suas propostas não foram abertos, não é possível saber se elas teriam condições de ganhar a concorrência.

Em novembro do ano passado, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), assinou em conjunto com o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), a ordem de serviço para o início das obras.

A área construída da barragem terá 274,18 hectares de extensão, ou cerca de 253 campos de futebol. A obra, segundo o governo estadual, vai possibilitar o uso da água para abastecimento doméstico, agricultura irrigada e pecuária na região.

O convênio com o Idepi, inicialmente previsto em R$ 240 milhões, foi assinado pelo MIDR no fim de 2023, ano em que o senador Marcelo Castro presidiu a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado e, portanto, negociou boa parte do orçamento federal de obras.

O MIDR afirmou ao UOL que a obra custará R$ 207 milhões, verba do ministério acrescida de emenda de bancada do Piauí, "em um esforço para dar início à obra, considerada prioridade para o estado e, portanto, incluída no Novo PAC".