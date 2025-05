Governo começa a liberar pagamentos de verbas políticas na Saúde

Na prática, não há transparência sobre esse uso, já que o dinheiro se mistura com outros recursos dos fundos de saúde municipais.

A cidade mais beneficiada até agora é Tuntum (MA), com R$ 4,4 milhões. Em seguida estão Itaíba (PE), com R$ 2,7 milhões, e Anchieta (ES), com R$ 2,4 milhões. Ao todo, são 46 municípios contemplados nessa primeira liberação.

O ministério não divulgou qual político foi responsável por cada indicação. As tabelas com os pedidos são enviadas pela Câmara e pelo Senado à Secretaria de Relações Institucionais, da ministra Gleisi Hoffmann (PT).

Tuntum é base eleitoral do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Procurada, a prefeitura disse que tem bom relacionamento com Weverton e com a senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), mas não esclareceu quem enviou a indicação.

Em Itaíba, em Pernambuco, o prefeito Pedro Pilota (Republicanos) é próximo do ministro Silvio Costa Filho, deputado licenciado do mesmo partido.

O prefeito disse que fez o pedido diretamente pelo Ministério da Saúde e negou que tenha pedido ajuda a algum parlamentar.