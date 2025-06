Mineração tem controle frágil e lento em oito estados, aponta CGU

A mineração no Brasil tem um controle frágil, com falhas recorrentes nas fiscalizações e autorizações da ANM (Agência Nacional de Mineração), segundo a CGU (Controladoria-Geral da União).

Relatórios de auditoria publicados na semana passada apontam atrasos excessivos, emissão de títulos sem a devida licença ambiental, fiscalização deficiente e indícios de exploração mineral ilegal, inclusive em terras indígenas.

As apurações foram realizadas nas gerências regionais da ANM no Amazonas, no Acre, na Bahia, em Pernambuco, Rondônia, Roraima, São Paulo, Tocantins e Mato Grosso do Sul.