ONGs pedem inquérito ao STF após UOL revelar orçamento secreto na Saúde

Com esses "extras", as emendas de comissão vão de R$ 11,5 bilhões para R$ 20 bilhões, o que seria uma manobra para contornar o limite de crescimento do valor das emendas de acordo com o aumento da receita corrente líquida, como foi pactuado entre o Executivo e o Congresso, com aval do STF.

Outro problema é o fracionamento das emendas de bancada estadual. Essa modalidade foi inventada para que parlamentares de um mesmo estado pudessem apoiar juntos grandes obras, com valor maior do que seria viável com emendas individuais.

Nos últimos anos, porém, essas emendas têm sido rateadas informalmente entre os parlamentares, desvirtuando essa finalidade. Nessas indicações, não há transparência de quanto cada deputado ou senador teve direito.

Na ação que trata sobre a continuidade do orçamento secreto, o ministro Flávio Dino determinou que essa prática deveria ser abolida.

As ONGs apontam que é seguro afirmar que haverá rateio das emendas de bancada neste ano, "considerando que os dados do autógrafo da Lei Orçamentária Anual de 2025 mostram que as 10 ações orçamentárias com maior volume de emendas de bancada estadual (RP 7) têm nome genérico".

"As indicações da bancada do Rio de Janeiro, únicas já publicizadas até o momento no sítio da Câmara dos Deputados, evidenciam a ocorrência de 'rateio' dos valores e fragmentação dos objetos especialmente nessas ações com títulos genéricos."