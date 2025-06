Só 11% das obras do PAC em estados e prefeituras já foram licitados

Diretor do IFI (Instituto Fiscal Independente) do Senado, o ex-deputado federal Marcus Pestana, ressalta os desafios para tirar as obras do papel. "Primeiro, o município tem que estar com a documentação em dia. Muitos estão inadimplentes. Depois, tem o projeto de engenharia e arquitetura e o licenciamento ambiental. O grau de eficiência é muito variado (em diferentes cidades)."

Contratos de infraestrutura costumam durar pelo menos um ano. No ritmo atual, é improvável que muitas dessas obras de estados e municípios fiquem prontas antes das eleições de 2026, o que deve diminuir o impacto eleitoral do programa.

Há uma dificuldade adicional. Gastos previstos no Orçamento de um ano não podem ser mantidos indefinidamente nos anos seguintes. Embora o Congresso costume prorrogar alguns prazos, há um limite de um ano para pagar os "restos".

"Os países asiáticos em média investem 35% do PIB. O Brasil está investindo 17%, menor patamar da história. E além disso, há um problema de execução"

Marcus Pestana, diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado

As prefeituras e estados têm um prazo, após assinarem o termo de compromisso com a União, para apresentarem a documentação do projeto. Até agora, no TransfereGov, a documentação já consta como entregue para 2.788 projetos, que equivalem a R$ 28,2 bilhões.

A partir do momento em que a documentação é aprovada, cabe ao ministério dar o aval para que a licitação seja realizada. A aprovação aconteceu em 76% dos projetos que apresentaram a papelada necessária.