Com obras do PAC, família de senador chega a R$ 2 bi em contratos públicos

A família do senador Marcelo Castro (MDB-PI) expandiu sua fatia do Orçamento do governo federal com um novo contrato de pavimentação, licitado pelo governo do Piauí no início de maio.

Com isso, as empresas da família —Construtora Jurema, de seu irmão João; Construtora Ótima, de seu irmão Humberto, e Construtora Renata, de seu primo Lourival— chegaram a R$ 2,2 bilhões em contratos públicos desde 2019.

É um grupo que atua exclusivamente em licitações no Piauí, em órgãos públicos com histórico de influência política do próprio senador, e em obras que frequentemente recebem emendas direcionadas por ele.