'Superauditoria' sobre emendas Pix termina com só 12 municípios

A Prefeitura de Axixá do Tocantins (TO), que recebeu R$ 5 milhões por indicação do senador Eduardo Gomes (PL-TO), não respondeu à CGU sobre o que fez com o dinheiro. No plano de trabalho, disse que fez uma obra de pavimentação.

A CGU analisou, então, a obra de pavimentação realizada no mesmo ano, 2023. Na licitação, três participantes fizeram propostas com R$ 1 de diferença, indício de combinação de preços, e a primeira colocada depois desistiu do contrato.

Depois, o contrato foi aditivado com serviços que já constavam no pregão, configurando um sobrepreço de R$ 873 mil, segundo a auditoria. Os documentos foram considerados insuficientes para comprovar se o serviço foi prestado.

O senador Eduardo Gomes afirmou que destinou emendas a todos os municípios de Tocantins e que cabe aos órgãos de controle, como CGU e TCU, fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos.

Em Sítio Novo do Tocantins (TO), foram constatadas execução de obras e serviços em desacordo com o previsto no plano de trabalho com uma emenda de R$ 5 milhões enviados pelos deputados Antonio Andrade (Republicanos-TO) e Dorinha Seabra (União-TO).

O município negou qualquer irregularidade e destacou que, como disse também à CGU, "os gastos efetuados foram feitos a bem das políticas públicas executadas no município de Sítio Novo do Tocantins e de sua população".