Dino pede explicação sobre orçamento secreto na Saúde e emendas

Parlamentares fiéis ao governo em votações vão indicar até R$ 8 bilhões neste ano no Ministério da Saúde por conta de negociações políticas. Não são emendas, e sim "extras", pagos através da verba sob controle do Executivo ("RP2").

As ONGs também pediram que fosse investigado o uso de "emendas de comissão paralela", uma estratégia que, segundo elas, foi usada para aumentar o valor sob controle das comissões legislativas.

Segundo as ONGs, há uma fatia de R$ 8,5 bilhões que poderá ser direcionada pelos colegiados da Câmara e do Senado que não estão cadastrados como emendas, e sim como verba dos ministérios e recursos do PAC.

Com esse adicional, as emendas de comissão vão de R$ 11,5 bilhões para R$ 20 bilhões, o que seria uma manobra para contornar o limite de crescimento do valor das emendas de acordo com o aumento da receita corrente líquida, como foi pactuado entre o Executivo e o Congresso, com aval do STF.

Em despacho nesta terça-feira, Dino pediu, no prazo de dez dias, que o governo, o Congresso e os demais amici curiae (que, como as ONGs, participam do processo apenas para fornecer informações) se manifestassem sobre "as alegações relativas às 'emendas de comissão paralelas' e ao 'novo Orçamento Secreto no Ministério da Saúde'."

O ministro aponta que as verbas "RP2" (sob controle dos ministérios) e "RP3" (do novo PAC) não fazem parte da ação, já que ela trata sobre emendas, e essas rubricas do orçamento "são possuidoras de regras constitucionais e legais próprias".