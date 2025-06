'Rei do lixo', investigado pela PF, emprestou R$ 435 mil a deputado do PSD

Até 2007, o deputado Paulo Magalhães era filiado ao DEM, partido de ACM, que depois se fundiu ao PSL para se tornar o União Brasil.

Hoje, porém, Magalhães está no PSD, partido aliado ao PT, no grupo oposto ao do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) na Bahia.

Marcos Moura tem ou já teve relação de amizade com vários integrantes da família de Antônio Carlos Magalhães, como Paulo Magalhães e ACM Neto.

Por indicação de Neto, Moura hoje integra a executiva e o diretório nacional do União Brasil. É também sócio de uma aeronave com a irmã de ACM Neto, Renata Magalhães.

A Operação Overclean, deflagrada no final de 2024, investiga um grupo suspeito de coordenar um esquema de fraude a licitações em prefeituras e órgãos do governo federal com empresas de limpeza, pavimentação e dedetização.

O inquérito foi enviado ao STF após indícios de pagamento de propina a um assessor do deputado Elmar Nascimento (União-BA). Elmar, que comprou um apartamento da empresa da filha de Marcos Moura, nega irregularidades.