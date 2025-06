Nikolas vira alvo de ataques e pressão de bolsonaristas radicais nas redes

A reportagem tentou ouvir Eduardo Bolsonaro e Nikolas sobre as postagens nos grupos, mas eles não se pronunciaram até o momento.

Aliados de Nikolas descrevem a relação entre ele e a família Bolsonaro como amigável, mas distante. Embora se dê bem com Jair, é visto com desconfiança por Eduardo e Carlos, com quem não tem proximidade.

Parte da preocupação dos bolsonaristas, porém, é baseada em fatos. Após seus vídeos estourarem e virarem motivo de preocupação no Palácio do Planalto, o deputado mineiro está fazendo um voo solo, segundo interlocutores.

Nikolas construiu uma estratégia de engajamento com base em críticas ao governo Lula e tem evitado se colar à imagem de Bolsonaro. Até por isso, ainda não reagiu aos ataques que vem sofrendo em grupos de ultrabolsonaristas.

Como mostrou reportagem da Folha, aliados de Eduardo Bolsonaro acompanham com preocupação uma parte da militância que não aderiu à sua estratégia de buscar retaliações contra o ministro do STF Alexandre de Moraes nos Estados Unidos.

No PL, o presidente Valdemar Costa Neto joga parado, aguardando que Bolsonaro se decida sobre quem quer apoiar nas eleições de 2026. Em Minas Gerais, a expectativa é que Nikolas supere 2 milhões de votos para deputado e, com isso, consiga eleger com ele até dez outros candidatos. Não há crise de Nikolas com seu partido.