INSS tem fraudes distintas em desconto e empréstimo, apontam investigações

O detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que, neste caso, os acordos foram firmados em João Pessoa, na Paraíba, mesmo com os associados e as entidades sendo todas do Ceará.

Os casos, porém, foram pontuais e não têm relação direta com o valor total de empréstimos consignados feitos oficialmente pelas instituições financeiras.

Irregularidades

A auditoria do TCU, do início de 2024, encontrou irregularidades nos descontos. Constatou que havia um aumento drástico nos números nos últimos anos que não parecia bater com a realidade, e também que o INSS tinha um controle frágil sobre quem de fato havia se associado, sem verificar a biometria, por exemplo.

São falhas semelhantes àquelas que levaram a PF e a CGU a deflagrar a Operação Sem Desconto, em maio.

Os técnicos do TCU também verificaram que os empréstimos consignados têm um controle falho. Sete instituições financeiras foram multadas em R$ 31 milhões pela Secretaria Nacional do Consumidor, desde 2019, por cadastrar empréstimos sem autorização nas contas de aposentados do INSS.