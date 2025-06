Com atraso no Orçamento, liberação de emendas é a menor desde a pandemia

A insatisfação do Congresso com o ritmo de liberação de verbas foi citada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em reunião com o presidente Lula na manhã do último sábado.

O Congresso resiste ao pacote de medidas tributárias que o governo quer aprovar, e os parlamentares ameaçam derrubar o decreto que aumentou o IOF.

Por outro lado, os deputados reclamaram que Motta fechou um acordo com o governo sobre a medida provisória do aumento de impostos sem combinar o pagamento das emendas atrasadas —negociação que está travada até agora.

Entre as principais reclamações estava a falta de direcionamento sobre as emendas de comissão. Assim como ocorria na gestão do ex-presidente Arthur Lira (PP-AL), caberá a Motta definir os valores que cada bancada terá direito a indicar.

Somente ontem, o chefe da Casa reuniu os líderes para informar o montante de cada liderança. Pelas novas regras, o líder deve enviar a lista de deputados que serão contemplados com as verbas nas comissões. O colegiado deve aprovar os valores e publicar as informações.

Atraso no orçamento

Integrantes do governo ouvidos pelo UOL dizem que a baixa execução se deve ao atraso na aprovação do Orçamento. O Congresso aprovou a lei orçamentária deste ano só no final de março. Antes disso, não havia como empenhar emendas.