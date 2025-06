Após ordem de Dino, Câmara cria sistema para dar transparência a emendas

As emendas de comissão, das comissões temáticas da Câmara e do Senado, estavam sendo usadas de forma semelhante. Os valores eram distribuídos pelos líderes partidários, e cabia aos presidentes das comissões apenas encaminhar os pedidos ao Executivo.

Agora, com o novo sistema, as emendas de 2025 serão carimbadas com o nome do parlamentar que fez o pedido. O cadastro das indicações pode ser feito pelo deputado ou o líder da bancada —neste caso, a liderança será obrigada a incluir um documento com os nomes dos parlamentares beneficiados. A estimativa é de uma cota de R$ 11 milhões para cada um.

Os deputados foram comunicados que já podem fazer indicações nos ministérios do Esporte, do Turismo, da Saúde, das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional.

Depois do cadastro no sistema interno, as indicações ainda precisam ser votadas nas comissões correspondentes aos ministérios, e as atas, com os nomes dos parlamentares, terão que ser publicadas no site de cada colegiado e enviadas as pastas.

Nesta sexta-feira, acontecerá uma audiência marcada por Dino, no STF, para discutir emendas impositivas. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmaram presença para fazer a defesa dos recursos.

O governo tem corrido para pagar as emendas parlamentares do Orçamento de 2025 na tentativa de melhorar o clima no Congresso. Nesta semana, o Planalto sofreu uma derrota com a derrubada dos decretos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mesmo com a possibilidade de aumentar o congelamento das verbas dos deputados e senadores.