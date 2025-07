Governo vai investigar fraude em seguro para pescadores após matéria do UOL

Após reportagem do UOL mostrando possíveis fraudes, a CGU (Controladoria-Geral da União) abriu uma investigação sobre irregularidades no seguro-defeso, benefício social destinado a pescadores artesanais.

A CGU deu início ontem a uma auditoria em 23 cidades do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão e Piauí, estados onde há o maior número de beneficiários do seguro-defeso.

Reportagem do UOL mostrou que há cidades com mais pescadores registrados para receber o benefício do que seria possível pela quantidade de habitantes. No ano passado, foram gastos R$ 5,9 bilhões com o seguro.