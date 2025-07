Deputado cobrava 15% de retorno por emenda no Ceará, disse ex-prefeita à PF

Em 25 de setembro, foram apreendidos cerca de R$ 600 mil na posse de uma policial militar. Esse dinheiro pertenceria, segundo aponta a investigação, ao dono de uma empresa de fachada ligada à organização criminosa.

Nesse mesmo dia, a PF identificou contatos entre a irmã de Bebeto do Choró, Cleidiane de Queiroz Pereira, também suspeita de ser integrante do esquema, e os deputados Junior Mano e Yury do Paredão (MDB-CE).

Levantamento do UOL mostra que quase a metade (45%) das emendas individuais do deputado, entre 2021 e 2024, foi na modalidade de transferências especiais, chamada de "emenda Pix", quando não há necessidade de apresentação de um plano de trabalho prévio.

Foram R$ 47 milhões dessa maneira, num total de R$ 104 milhões em emendas, de acordo com o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (Siop).

Ontem, o gabinete de Mano, na Câmara dos Deputados, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A operação da PF ocorreu também no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, bases eleitorais de Mano.

O ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF, determinou a abertura de um inquérito específico sobre desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Segundo reportagem da Folha, há também citação a recursos enviados por Eunicio de Oliveira (MDB-CE), Zé Guimarães (PT-CE) e Yury do Paredão (MDB-CE).