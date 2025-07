Gilmar, do STF, aponta indício de atuação de deputado no desvio de emendas

A relação do deputado Yury do Paredão (MDB-CE) com os investigados por desvio de emendas parlamentares no Ceará ia além do "político-formal", segundo decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O deputado é citado em diálogos como responsável pelo envio de emendas para beneficiar o grupo. Os nomes de Eunicio Oliveira (MDB-CE) e José Guimarães (PT-CE) também aparecem nesse contexto.

Ontem, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão no gabinete de Junior Mano (PSB-CE), suspeito de liderar a organização criminosa ao lado do prefeito eleito de Choró, Bebeto do Choró (PSB), hoje foragido.