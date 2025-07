Congresso quer R$ 8,5 bi em orçamento secreto e reclama de atraso

As emendas de comissão, que correspondem a R$ 11,5 bilhões neste ano, não se confundem com o RP2, que é chamado informalmente de "extra" ou até "emenda extra".

Isso porque mesmo com os acréscimos sugeridos pelas comissões temáticas da Câmara e do Senado, o RP2 não é uma emenda, e sim uma verba do Executivo, que acaba sendo negociada com o Congresso por motivos políticos.

Não há transparência sobre como esse dinheiro é distribuído entre deputados e senadores para suas bases eleitorais. As tabelas com as indicações circulam apenas entre as lideranças partidárias e os integrantes do governo responsáveis pelos pagamentos.

Em resposta a Flávio Dino, o PSOL afirmou que o uso dessas verbas extras são "um grave retrocesso". "Após decisões desta Suprema Corte no sentido de assegurar transparência, controle e rastreabilidade no processo orçamentário, observava-se um avanço significativo no cumprimento dessas diretrizes."

"O PSOL posiciona-se no sentido de que as informações trazidas pelas entidades, como a adoção das chamadas 'emendas de comissão paralelas' e o uso de verbas do Ministério da Saúde à margem da identificação parlamentar, colocam em risco os avanços obtidos até o momento no fortalecimento da transparência e da integridade orçamentária."

Acordo panetone

No final de 2024, para a aprovação do ajuste fiscal, foi feito um acordo prevendo o pagamento de R$ 3 bilhões em verbas na saúde. Esses pagamentos foram viabilizados neste ano —foram empenhados R$ 2,5 bilhões para atender a aliados no Congresso.