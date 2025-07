Governador aliado de Lula diz ser contra 'duelo de tarifas' com os EUA

Neste domingo, Lula reuniu ministros no Palácio da Alvorada para discutir a regulamentação da Lei de Reciprocidade. O decreto deve ser publicado ainda hoje.

"Se você fizer de forma linear, pode prejudicar ainda mais a economia brasileira e provocar até inflação mais alta, com uma redução da atividade econômica aqui no Brasil", disse Casagrande ao UOL.

"Se a negociação não der certo, precisamos verificar pontualmente se há alguma posição e alguma reação econômica que possa ser feita em relação a atividades culturais, ou de registro de patentes, por exemplo."

Na semana passada, Lula esteve no Espírito Santo e conversou com o governador. O estado exportou US$ 3 bilhões aos Estados Unidos no ano passado, principalmente em ferro, aço, rochas ornamentais e celulose.

"Primeiro, é preciso reforçar a necessidade de buscar, de forma insistente, a negociação política, mesmo sabendo que o comportamento do presidente Trump é completamente instável", defende o governador.