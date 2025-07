Empreiteira se livra de multas de estatal após irregularidades em contratos

Procurada, a Codevasf afirmou que aplicou R$ 8,7 milhões em penalidades à Engefort e que as circunstâncias dos contratos devem ser discutidas caso a caso. "Inexiste um parecer jurídico geral que determine a rescisão dos contratos com a Engefort sem que haja a análise de cada caso concreto", disse a estatal.

A Codevasf também entrou com um processo judicial para requerer da empresa a devolução de R$ 3,3 milhões pagos indevidamente.

No ano passado, o TCU encaminhou suas auditorias sobre a Engefort ao MPF e à Polícia Federal. Esses órgãos conduzem investigações para apurar eventual responsabilidade criminal sobre as falhas nos projetos e nos orçamentos apresentados pela empresa à Codevasf.

Procurada por email e pelo telefone da sede desde segunda-feira, a Engefort não respondeu até a publicação desta reportagem.



Em agosto do ano passado, porém, a empresa disse ao UOL que seus contratos com a Codevasf estavam "sendo tratados de acordo com os procedimentos legais estabelecidos".

"A Engefort segue rigorosamente os preceitos de honestidade e conformidade em todas as suas operações. Esclarecemos que todas as respostas e justificativas serão apresentadas aos órgãos responsáveis no devido tempo."

No período em que foram realizadas essas rescisões, a Codevasf foi presidida por Marcelo Moreira, indicado do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA). No mês passado, Lucas Felipe de Oliveira assumiu o cargo de presidente com o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).