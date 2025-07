BRB banca comitiva em Roland Garros, e MP de Contas pede fiscalização

O BRB disse que "as ações de relacionamento do banco têm por objetivo fortalecer a marca, fomentar negócios, divulgar produtos e ampliar relacionamentos com clientes".



"As ações de relacionamento seguem, ainda, prática do mercado bancário e colaboraram com a expansão nacional do Banco, hoje presente em 97% de todo o território nacional. Em 2019, o BRB tinha pouco mais de 680 mil clientes e presença regional. Hoje, são mais de 9 milhões de clientes, R$ 53 bilhões em ativos totais, presença em vários segmentos e um banco moderno, completo e inovador."

"No caso de Roland Garros, um dos maiores eventos mundiais de tênis, foram convidados grandes clientes e de relacionamento institucional. No tênis, o BRB é ainda o patrocinador máster da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) desde 2020."

Fabiano Farah disse, em nota, que a empresa que ele representa é cliente do banco, assim como de outras instituições financeiras que também promovem eventos desta natureza, e que cabe ao banco explicar o critério do convite.

Os executivos da Boa Safra, procurados através da empresa, não comentaram.

Os demais integrantes da comitiva foram procurados pelo UOL, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.