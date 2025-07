PF encontra dinheiro no sapato do primo do deputado Elmar Nascimento

Francisco Nascimento, conhecido como Francisquinho, é suspeito de participação em fraude a licitações em Campo Formoso, prefeitura em que foi secretário-executivo até o final do ano passado.

A PF obteve mensagens indicando que ele articulou com integrantes da Allpha Pavimentações, empresa dos irmãos Fábio e Alex Parente, para que eles ganhassem uma licitação de um convênio com a Codevasf, estatal do governo federal.



Márcio Freitas dos Santos, que atuou como pregoeiro nas licitações que consagraram a Allpha como vencedora, também é alvo de busca e apreensão na operação de hoje.



Trocas de mensagens demonstram que os empresários receberam informações antecipadas sobre as licitações, influenciando os termos das concorrências, fizeram pagamentos para Francisco Nascimento e uniram esforços com ele e com o pregoeiro para desclassificar concorrentes.



Durante sessão de uma das concorrências, Francisco chegou a atualizar Alex Parente em tempo real sobre as propostas de seus concorrentes e explicou como faria para eliminar as outras empresas. "Eu tirei uma e o pregoeiro outra", disse.



Os recursos para as obras vieram de emendas de relator ("orçamento secreto") enviadas por Elmar Nascimento. A Allpha recebeu R$ 56,9 milhões da prefeitura em 2023. A PF suspeita que Marcelo Moreira, ex-presidente da Codevasf, também pode ter participado do conluio para que a empresa vencesse os certames.



A investigação foi enviada ao STF após a PF encontrar uma planilha que indica repasses de R$ 493 mil a Amaury, assessor de Elmar, no ano de 2023. Investigadores suspeitam que se trata de uma referência a propina.