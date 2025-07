Reclamações sobre consignados no INSS cresceram 119% neste ano

"Há indícios de que a advocacia predatória esteja impulsionando reclamações. O segundo maior problema no consignado INSS é a não entrega do contrato. A cópia do contrato é entregue no ato da contratação e via de regra o contrato também é disponibilizado de forma digital", diz a Febraban.

"Desde 2023, os contratos também podem ser acessados no aplicativo 'Meu INSS'. Além disso, entre as dez cidades com maior número de reclamações estão cidades como Cametá-PA, Castelo do Piauí-PI, Mocajuba-PA, Timon-MA. São indícios de que advogados estejam orientando clientes a reclamar no gov para subsidiar ações judiciais."

Procurado, o BMG disse que "as manifestações registradas no Consumidor.gov foram analisadas individualmente para garantir assertividade nas resoluções, atingindo um índice de solução acima de 86% em 2024 e no primeiro semestre de 2025, superior à média do setor".

"O Banco BMG reforça seu compromisso com a melhoria contínua com os serviços e canais de atendimento e tem atuado de forma proativa para proteger os consumidores, com o fortalecimento dos processos de verificação e segurança nas contratações."

O Banco Pan afirmou ao UOL que "acompanha com atenção os indicadores e está comprometido em aprimorar continuamente a experiência dos seus clientes".

"Nesse sentido, o Pan tem intensificado as ações de revisão de processos e o fortalecimento de controles. Exemplo disso é sua atuação na Autorregulação do Crédito Consignado e os investimentos na digitalização de serviços, que têm desempenhado papel relevante no combate a fraudes."



O Bradesco disse que "realiza o monitoramento contínuo das manifestações de seus clientes e atua de forma diligente na busca por soluções eficazes".