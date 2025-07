Enel descumpriu plano de emergência na crise de 2024, diz CGU

Após chuvas e descargas atmosféricas provocarem o desligamento de 17 linhas de alta tensão e 11 subestações em outubro de 2024, porém, a situação foi classificada como "estado de crise" normal pela Enel.

A CGU considera essa classificação errônea, já que havia 1,1 milhão de clientes sem fornecimento de energia, e o limite para o nível extremo seria de 550 mil.

As equipes mobilizadas nos três primeiros dias estavam abaixo do que previa o plano. Foram 560 em 11 de outubro (sexta-feira), 792 no dia 12 e 866 no dia 13. Ou seja, no primeiro dia, apenas 44% da quantidade prevista.

"Durante o final de semana, a equipe mobilizada pela Enel SP era consideravelmente inferior à necessária para atender uma crise em nível extremo", pontuou o relatório de auditoria, publicado hoje.

De acordo com a CGU, o plano de contingência da Enel elaborado após a crise no abastecimento de energia de 2023 é um documento com "abrangência e robustez", mas não foi seguido na prática, apesar das cobranças da Aneel.

A CGU recomenda que a Aneel melhore seus mecanismos de incentivo a resoluções rápidas de ocorrências de crise, com a criação de um mecanismo de compensação financeira para consumidores por situações de emergência.