Com suspeita de fraudes, seguro para pescadores disparou no início do ano

Apesar das medidas tomadas pelo governo, houve 200 mil novas inscrições de pescadores no sistema entre maio e julho deste ano.

Especialistas ouvidos pela reportagem temem que os controles do governo não sejam suficientes para punir os fraudadores e acabem removendo do sistema os pescadores que precisam do benefício —e, por vezes, sem acesso à internet, contam realmente com as entidades de classe para fazer a inscrição no sistema do INSS.

Procurados sobre o aumento nos pagamentos, o ministério da Pesca, o ministério da Previdência e o INSS não comentaram.



Em junho, o Ministério da Pesca disse que o novo sistema, com cruzamento de dados e biometria, visa fortalecer os controles e prevenir fraudes. A pasta diz colaborar com órgãos de controle e reafirma compromisso com a transparência.