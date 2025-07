Suplente de Alcolumbre é alvo da PF em investigação contra desvios no Amapá

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse, em nota, que "não possui qualquer relação com as empresas citadas na operação, nem com a atuação empresarial do seu segundo suplente".

Da esq. para a dir.: Breno Chaves Pinto, Davi Alcolumbre e Josiel Alcolumbre (irmão do senador) Imagem: Reprodução

"Alcolumbre reitera seu respeito às instituições e entende que todos os envolvidos devem prestar os devidos esclarecimentos à Justiça, respeitado o devido processo legal."

A licitação para recuperar a rodovia, de R$ 268 milhões, foi vencida pela LB Construções no final de 2023. É o maior contrato do empresário com o governo federal.

A PF e a CGU (Controladoria-Geral da União) dizem ter indícios de que um grupo criminoso atuava na montagem de certames licitatórios simulando concorrência, com propostas fictícias e cláusulas indevidamente restritivas nos editais.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje —seis no Amapá, três em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e um no Amazonas.