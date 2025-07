Nova regra do Congresso sobre emendas é inconstitucional, dizem entidades

Segundo as entidades, a resolução abre margem para pagamento de funcionários públicos com verba de emendas parlamentares, o que seria inconstitucional.

Hoje, a verba de emendas já é utilizada para pagar equipes terceirizadas nos municípios, que prestam serviços ao sistema de saúde, mas a Constituição proíbe que esses recursos sejam usados para pagar servidores públicos.

A ideia é garantir que as despesas de pessoal não dependam da voluntariedade de parlamentares, já que são custos fixos da máquina pública e precisam caber no orçamento regular dos municípios, sem contar com emendas.

A regra existe para impedir que "entes federados passem a contar com os recursos de transferências voluntárias (e variáveis) para custos fixos e permanentes, o que poderia incentivar o aumento desproporcional e sem lastro em receitas recorrentes de despesas com pessoal", assinalam as ONGs.

Em manifestação de 16 de julho, as entidades pedem que Dino considere inconstitucional a resolução do Congresso. O pedido ainda não foi apreciado.

O projeto de resolução foi assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Também contou com os apoios do senador e presidente interino do PT, Humberto Costa (PE), de Chico Rodrigues (PSB-PE) e de Daniella Ribeiro (PP-PB).