'Queremos ajudar o pescador, não o bandido', diz ministro da Pesca

Edipo Cruz - Desde quando terminamos o recadastramento, no final de março, a primeira iniciativa do ministério foi fazer auditorias. Enviamos nossa base de dados para os órgãos de controle, para a CGU [Controladoria-Geral da União], para que ela pudesse fazer as pesquisas.

Nossos sistemas não estão interligados com os outros do governo, então precisamos da CGU para fazer esses cruzamentos. Não podem estar registrados mortos, menores de 18 anos, pessoas que recebem benefícios por invalidez, pessoas politicamente expostas.

Estamos verificando os endereços, também, para saber se a pessoa mora de fato naquela cidade. Isso não foi feito antes porque estávamos no processo de recadastramento.

Não há dados sobre a produção da pesca artesanal no Brasil, que poderiam ajudar a combater as fraudes. O ministério está trabalhando para obter esses dados?

Edipo Cruz - A última estatística pesqueira oficial do Brasil é de 2011. Uma das prioridades dessa gestão é entregar a estatística pesqueira de 1950 a 2022, reconstruída com modelos estatísticos. Além disso, vamos entregar o boletim de 2023 e 2024 até o final deste ano. Com isso, vamos ter um retrato sobre a produção de pesca marinha.

Também estamos preparando o REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira), um formulário que todo pescador terá que preencher no final do ano com as espécies que capturou e a quantidade capturada por mês.