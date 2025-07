Marcos do Val foi aos EUA mesmo após Moraes proibir viagem

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) embarcou para os Estados Unidos descumprindo uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que proibia sua viagem, segundo documento obtido pelo UOL.

Como mostrou o UOL, o senador viajou de Manaus para Miami na quarta-feira, usando seu passaporte diplomático. Em agosto do ano passado, ele teve seu passaporte principal apreendido pela PF (Polícia Federal), mas continuou com o diplomático, expedido pelo Itamaraty.

Em 16 de julho, os advogados de Do Val pediram que ele fosse liberado para uma viagem de férias na Disney, de 23 de julho a 3 de agosto. Moraes, porém, negou o pedido e manteve as medidas cautelares contra o senador.